Канцлер Австрії: Росія, як войовничий агресор, є загрозою не лише для України

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер вважає, що РФ, як "войовничий агресор" є загрозою для ЄС та Росія є "дуже небезпечною" для австрійської демократії, про це він заявив, між іншого, в інтерв'ю виданню Der Standard у п'ятницю.

Зокрема, на питання видання стосовно впливу Росії на парламентські вибори восени 2024р. Штокер відповів: "У мене немає достовірних доказів того, що це так... Однак безсумнівним є те, що Росія використовує спроби дестабілізації, дезінформаційні кампанії та кібератаки для впливу на інші західноєвропейські демократії – я не можу виключити, що це відбувається і в Австрії. У будь-якому випадку, Росія є дуже небезпечною для нашої демократії", - сказав канцлер.

На питання журналіста щодо гібридної війни РФ проти ЄС, Штокер зазначив:"Я б так не сказав. Але Росія, як войовничий агресор, є загрозою не лише для України".

Як повідомлялося, 3 березня в Австрії привели до присяги нового канцлера країни, члена правої Австрійської народної партії (АНП) Крістіана Штокера, який очолить уряд, до складу якого вперше увійшли одразу представники трьох партій - АНП, Соціал-демократична партія та ліберальна NEOS. Агентство нагадує, що їм вдалося об'єднатися лише після другої спроби – після того, як ультраправа Австрійська партія свободи посіла перше місце на виборах у вересні.

Віцеканцлером став голова Соціал-демократичної партії Андреас Баблер. Лідерка NEOS Беате Майнль-Райзінгер обійняла посаду глави МЗС.

У вересні минулого року на парламентських виборах АПС завоювала 29% голосів, уперше перемогла на виборах. На другому місці АНП з 26%, Соціал-демократична партія на третьому з 21%.