Зеленський буде контактувати з суспільством у випадку ризикових речей в угоді про корисні копалини

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у випадку ризикових речей в угоді про корисні копалини буде про це комунікувати з українським суспільством.

"Мені здається, що українці, в принципі, дуже добре мене знають. Я думаю, що сумніватись не потрібно. Якщо будуть якісь ті чи інші ризикові речі для нас, то безумовно я буду все це комунікувати без будь-яких секретів з нашим суспільством", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.

Президент вважає, що "головні базові речі, компромісні, були окреслені в рамковій угоді, на що ми готові були йти". "І тому базуватись будемо на зрозумілих речах, про що ми говорили, там, де ми бачимо можливість побудувати правильні партнерські відносини", - додав він.

Говорячи про нібито борги Україні США, Зеленський зауважив, що він їх не бачить, якщо говорити про минуле.

"Якщо буде матися на увазі якісь перспективи, нова підтримка, нові пакети підтримки, і тоді США можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовно ця команда нам нічого робити не буде. Це вони офіційно говорять", - пояснив президент.