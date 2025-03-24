Інтерфакс-Україна

Події

13:35 24.03.2025

Порошенко вважає обнадійливою ініціативу Китаю щодо виконання миротворчої місії в Україні

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Порошенко вважає обнадійливою ініціативу Китаю щодо виконання миротворчої місії в Україні

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає обнадійливою ініціативу Китаю щодо виконання миротворчої місії в Україні.

"Дуже обнадійливо виглядає ініціатива, яка була висунута… офіційно, що Китай готовий розглянути за умови звернення України питання участі Збройних сил Китайської Народної Республіки у виконанні миротворчої місії Boots on the Ground на територію України", - сказав Порошенко в інтерв'ю журналісту Віталію Портникову в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Порошенка, це може зробити інший формат забезпечення безпеки.

"І тут Сполучені Штати мають розуміти, що якщо Сполучені Штати відмовляться від глобального державного статусу, то святе місце… пусто не буває і воно буде зайняте Китаєм. І вже по-іншому будуть ставитися потенційні союзники, які можуть просто переключитися зі Сполучених Штатів на Китай", - підкреслив Порошенко.

Утім речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь у понеділок, 24 березня, заявив на пресконференції, що повідомлення про обговорення участі Китаю в миротворчих силах в Україні є неправдивими, передає китайське видання Global Times.

"У відповідь на запитання журналіста, який послався на повідомлення німецького Welt am Sonntag про те, що МЗС Китаю обговорювало у Брюсселі можливість приєднання Китаю до українських миротворчих сил, та запитуючи підтвердження того, чи розглядає Китай розгортання військ в Україні в рамках такої місії та на яких умовах, представник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що "повідомлення абсолютно не відповідає дійсності", - передає видання.

Го Цзякунь підтвердив, що позиція Китаю щодо війни в Україні, або "української кризи" як її називають офіційні кола Пекіну, залишається "послідовною та однозначною".

Напередодні Welt am Sonntag з посиланням на дипломатичні кола ЄС писав, що китайські дипломати в Брюсселі провели консультації з Європою щодо доцільності своєї потенційної участі в миротворчій місії для України. Європейські політики відповіли, що включення Китаю до можливої миротворчої місії може вплинути на позицію Москви щодо прийняття миротворців.

У 2023 році Китай запропонував власний "мирний план", який підтримала Бразилія.

Теги: #миротворці #китай #порошенко

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