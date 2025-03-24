Київ має вже 600 енергостійких житлових будинків – заступник голови КМДА

Київ вже налічує 600 енергостійких житлових будинків, забезпечених резервними джерелами теплопостачання на електроенергії, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Дуже багато зусиль докладають самі кияни. Ми вже маємо 600 енергостійких будинків, які забезпечили себе резервними джерелами електричної та теплової енергії. Це ті будинкові громади, які тісно працюють з містом за програмами співфінансування (…). 600 будинків, де під час відключення е/е, не зникають комфортні умови проживання", – сказав Пантелеєв під час брифінгу в "Київінформі" щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025, який транслювався онлайн в понеділок.

За його словами, міські програми співфінансування проєктів енергонезалежності та енергоефективності продовжують працювати і в 2025 році, зокрема, програма компенсації за резервні джерела живлення 70/30, програма капітальних ремонтів на принципах співфінансування, до яких можуть також долучатися управляючі компанії, револьверний фонд модернізації житлових будинків, пільгові кредити.

Заступник голови КМДА уточнив, що такими програмами можуть скористатися всі будинки, незалежно від наявності ОСББ. Утім, він зазначив, що реалізація таких заходів потребує певних зусиль, тому логічно мати групу людей, яка б цим займалася.

Як повідомлялося, на цьому ж брифінгу директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін зазначив, що заходи з підвищення енергоефективності будинків у Києві в опалювальному сезоні 2024/2025 дозволили знизити вартість теплопостачання в середньому приблизно на 30%. "27 грн/кв. м – така середня вартість опалення. Там, де відбулася модернізація, підвищення енергоефективності, вартість опалення в середньому була на 30% нижча, ніж по місту. Тобто 22 грн/кв. м. Отже, місячна оплата за опалення квартири, наприклад, в 50 кв. м, в будинку, де пройшли енергоефективні заходи, була на 500 грн менше, ніж по місту", – сказав він.