Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Черговий раунд перемовин щодо припинення війни РФ проти України почався у Саудівській Аравії в понеділок між представниками США та РФ на наступний день після американсько-українських переговорів.

Як повідомляє Reuters, під час перемовин у понеділок делегація США прагнутиме досягти прогресу в припиненні вогню в Чорному морі та ширшому припиненні насильства у війні в Україні.

Перемовини відбуваються не між основними учасниками попередніх розмов, а на рівні технічних команд. З українського боку в неділю них брали участь військові, дипломати, представники Міністерства енергетики.

Спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог раніше повідомив, що перемовини у понеділок між делегаціями США та РФ будуть непрямими, тобто представники двох країн сидітимуть у різних кімнатах і спілкування буде вестись через посередників. "Це буде човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді. Потім ми подивимося, чи зможемо ми прийти до всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення цієї війни", - сказав він.

Як повідомлялося, 24 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та України щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що "розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері".