Інтерфакс-Україна

Події

09:36 24.03.2025

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

1 хв читати
Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Черговий раунд перемовин щодо припинення війни РФ проти України почався у Саудівській Аравії в понеділок між представниками США та РФ на наступний день після американсько-українських переговорів.

Як повідомляє Reuters, під час перемовин у понеділок делегація США прагнутиме досягти прогресу в припиненні вогню в Чорному морі та ширшому припиненні насильства у війні в Україні.

Перемовини відбуваються не між основними учасниками попередніх розмов, а на рівні технічних команд. З українського боку в неділю них брали участь військові, дипломати, представники Міністерства енергетики.

Спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог раніше повідомив, що перемовини у понеділок між делегаціями США та РФ будуть непрямими, тобто представники двох країн сидітимуть у різних кімнатах і спілкування буде вестись через посередників. "Це буде човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді. Потім ми подивимося, чи зможемо ми прийти до всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення цієї війни", - сказав він.

Як повідомлялося, 24 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та України щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що "розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері".

Теги: #переговори #саудівська_аравія #раунд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:49 23.03.2025
Умєров: Завершили зустріч з американською командою в Ер-Ріяді

Умєров: Завершили зустріч з американською командою в Ер-Ріяді

21:43 23.03.2025
На переговорах в Ер-Ріяді треба обговорювати типи озброєнь, які мають бути заборонені на першому етапі, вважає Порошенко

На переговорах в Ер-Ріяді треба обговорювати типи озброєнь, які мають бути заборонені на першому етапі, вважає Порошенко

20:05 23.03.2025
Переговори в Ер-Ріяді між українською та американською делегаціями ще не завершилися - джерела

Переговори в Ер-Ріяді між українською та американською делегаціями ще не завершилися - джерела

17:51 23.03.2025
Умєров: розпочали зустрічі з американською командою в Ер-Ріяді

Умєров: розпочали зустрічі з американською командою в Ер-Ріяді

21:16 22.03.2025
Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії відбудеться 23 березня - Зеленський

Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії відбудеться 23 березня - Зеленський

04:24 22.03.2025
Віткофф: мета поточних переговорів – 30-денне припинення вогню для перемовин в цей період про повне припинення вогню

Віткофф: мета поточних переговорів – 30-денне припинення вогню для перемовин в цей період про повне припинення вогню

19:37 21.03.2025
В Ер-Ріяді навряд чи вдасться домовитись про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - Климпуш-Цинцадзе

В Ер-Ріяді навряд чи вдасться домовитись про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі - Климпуш-Цинцадзе

16:58 21.03.2025
Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

15:58 21.03.2025
В української команди не заплановано контактів з РФ у Саудівській Аравій - МЗС

В української команди не заплановано контактів з РФ у Саудівській Аравій - МЗС

14:53 21.03.2025
МЗС про майбутню зустріч із США у Саудівській Аравії: обговорюватимуться деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені

МЗС про майбутню зустріч із США у Саудівській Аравії: обговорюватимуться деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

Зеленський про атаки РФ: Треба більше ефективності нашому захисту неба, розбудова ефективного повітряного щита не припинятиметься

ОСТАННЄ

Уповноважена з гендерної політики задекларувала 838,4 тис. грн доходів за 2024 рік, її чоловік - 7,5 млн грн доходів

ЦПК: Офіс генпрокурора не звільнив жодного з 74 прокурорів, у яких МОЗ виявило і скасувало фейкову інвалідність

Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

ГУР оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є пошкодження інфраструктури

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранена

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

Окупанти за добу втратили 1280 осіб та 117 од. автотехніки

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА