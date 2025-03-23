СБУ кваліфікує вибух на Одещині як теракт

Служба безпеки України розцінює інцидент з вибухом у будівлі поліції в Одеській області як вчинення теракту, повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

"СБУ кваліфікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження", - сказано в Facebook.

За даними слідства, вибух пролунав у неділю близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка. Зокрема, відомо, що жінка загинула одразу.

"Троє поліцейських отримали лише незначні ушкодження. Їм надано медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Наразі огляд місця події проводять слідчі СБУ. Крім того, Служба безпеки та Нацполіція проводять комплексі заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до цього.

"Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково", - резюмували в СБУ.

Як повідомлялося, у будівлі поліції ввечері неділі внаслідок вибуху загинула жінка, також є потерпілі.

Джерело: https://www.facebook.com/ssu.odesa/posts/pfbid0cVNwKcae2Hf1NHX7kc7mCcYQtvbAxdno9TYEdvmvZaekKBbt3T8YgwDECtz7Vp12l?rdid=e3BtjbJk6bToqLbm#