Інтерфакс-Україна

Події

23:08 23.03.2025

СБУ кваліфікує вибух на Одещині як теракт

1 хв читати

Служба безпеки України розцінює інцидент з вибухом у будівлі поліції в Одеській області як вчинення теракту, повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

"СБУ кваліфікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження", - сказано в Facebook.

За даними слідства, вибух пролунав у неділю близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка. Зокрема, відомо, що жінка загинула одразу.

"Троє поліцейських отримали лише незначні ушкодження. Їм надано медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Наразі огляд місця події проводять слідчі СБУ. Крім того, Служба безпеки та Нацполіція проводять комплексі заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до цього.

"Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково", - резюмували в СБУ.

Як повідомлялося, у будівлі поліції ввечері неділі внаслідок вибуху загинула жінка, також є потерпілі.

Джерело: https://www.facebook.com/ssu.odesa/posts/pfbid0cVNwKcae2Hf1NHX7kc7mCcYQtvbAxdno9TYEdvmvZaekKBbt3T8YgwDECtz7Vp12l?rdid=e3BtjbJk6bToqLbm#

Теги: #одеська #теракт #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 23.03.2025
Жінка загинула від вибуху в будівлі поліції на Одещині – Нацполіція

Жінка загинула від вибуху в будівлі поліції на Одещині – Нацполіція

10:22 21.03.2025
Ворог змушував школярку вчинити теракт у Тернополі, шантажуючи її відвертими фото

Ворог змушував школярку вчинити теракт у Тернополі, шантажуючи її відвертими фото

19:42 20.03.2025
СБУ кваліфікує вибух біля ТЦК в Рівному як спробу теракту

СБУ кваліфікує вибух біля ТЦК в Рівному як спробу теракту

19:10 20.03.2025
У Рівному поблизу ТРЦ вибухнув саморобний вибуховий пристрій, постраждали двоє людей

У Рівному поблизу ТРЦ вибухнув саморобний вибуховий пристрій, постраждали двоє людей

17:11 15.03.2025
Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

23:13 14.03.2025
Чорноморськ повністю знеструмлений внаслідок масованої атаки ворожих дронів – ОВА

Чорноморськ повністю знеструмлений внаслідок масованої атаки ворожих дронів – ОВА

10:31 14.03.2025
Затримано харківʼянку, причетну до теракту, через який загинув 15-річний агент рф і український військовий

Затримано харківʼянку, причетну до теракту, через який загинув 15-річний агент рф і український військовий

19:50 11.03.2025
В Івано-Франківську один загиблий, троє поранених, вибухів було два

В Івано-Франківську один загиблий, троє поранених, вибухів було два

19:12 11.03.2025
В Івано-Франківську біля вокзалу пролунав вибух, є постраждалі

В Івано-Франківську біля вокзалу пролунав вибух, є постраждалі

00:01 05.03.2025
Росіяни провели масовану атаку БпЛА в Одеській області - ОВА

Росіяни провели масовану атаку БпЛА в Одеській області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

Зеленський про атаки РФ: Треба більше ефективності нашому захисту неба, розбудова ефективного повітряного щита не припинятиметься

Переговори в Ер-Ріяді між українською та американською делегаціями ще не завершилися - джерела

Жінка загинула від вибуху в будівлі поліції на Одещині – Нацполіція

Умєров: розпочали зустрічі з американською командою в Ер-Ріяді

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили БпЛА по селу на Харківщині, поранено вагітну жінку і чоловіка - Синєгубов

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 227 окупантів – Генштаб ЗСУ

Умєров: Завершили зустріч з американською командою в Ер-Ріяді

На Херсонщині через російські атаки поранено 4 цивільних

Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

Зеленський про атаки РФ: Треба більше ефективності нашому захисту неба, розбудова ефективного повітряного щита не припинятиметься

Радник Трампа Волц: Першим кроком для припинення вогню між Україною та РФ буде зупинення сторонами ударів по енергетиці

Переговори в Ер-Ріяді між українською та американською делегаціями ще не завершилися - джерела

Прем'єр Канади Карні оголосив про розпуск парламенту та нові вибори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА