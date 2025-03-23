Інтерфакс-Україна

Події

13:55 23.03.2025

Сибіга: систематичний терор Росії проти мирного населення суперечить її власним заявам про мир та підриває мирні зусилля США

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Сибіга: систематичний терор Росії проти мирного населення суперечить її власним заявам про мир та підриває мирні зусилля США
Фото: МЗС України

Російські атаки, направлені на мирних жителів України, підривають мирні зусилля міжнародної спільноти, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи нічний російський удар.

У повідомленні в соцмережі Х він нагадав, що в результаті масованої атаки по житловим районам Києва щонайменше троє людей загинули, включаючи батька та його п'ятирічну дочку, ще вісім отримали поранення. Це відбулося після аналогічних нападів у Кропивницькому, Запоріжжі, Одесі та інших містах, які сталися останніми днями.

"Систематичний та навмисний терор Росії проти мирного населення суперечить її власним заявам про мир та підриває мирні зусилля США та інших партнерів. Україні необхідні додаткові можливості протиповітряної оборони для захисту свого народу від російського терору та посилення тиску на агресора з метою припинення війни", - підкреслив Сибіга.

Теги: #сибіга #обстріл

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