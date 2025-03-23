Захисники України в ніч на 23 березня знищили 97 з 147 задіяних ворогом дронів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував у ніч на 23 березня (із 19.00 22 березня) 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - інформують ПС ЗСУ.

Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці)