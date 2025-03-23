Інтерфакс-Україна

Події

08:11 23.03.2025

Упродовж доби зафіксовано 147 бойових зіткнень

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Упродовж доби зафіксовано 147 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

" За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, скинувши 122 КАБ. Крім цього, здійснив 6689 обстрілів, зокрема 146 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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