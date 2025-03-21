Уже дев'ять постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя, серед них 9-місячне немовля - Федоров

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросло до дев'яти, серед них 9-місячне немовля, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Опіки, мінно-вибухові травми, контузія: поранені внаслідок ворожої атаки продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед постраждалих дев'ятимісячне немовля", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що одна жінка у вкрай важкому стані. Шестеро людей у стані середньої важкості. Загалом до лікарів звернулися уже дев'ятеро поранених.

"Ця ворожа атака забрала два життя. За уточненою інформацією серед загиблих 14-річна дівчинка", - вказав глава ОВА.

Як повідомлялось, російські війська ввечері п'ятниці атакували Запоріжжя. Дві людини загинули.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17518