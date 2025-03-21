Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел обговорили ситуацію на фронті, оборонне виробництво та європейську роботу заради гарантій безпеки для України.

"Сьогодні ми обговорили з президентом Чехії всі ключові деталі ситуації на фронті, загалом деталі цієї війни і ми цінуємо чеську ініціативу щодо допомоги Україні артилерією і ми працюємо разом для того, щоб ініціатива була ефективною і в цьому році", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з Павелом у п’ятницю.

Окрім того, голова Української держави поінформував співрозмовника про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом і про підготовку до нової зустрічі команд в Саудівській Аравії.

Також сторони обговорили спільну європейську роботу заради гарантій безпеки для України та деякі питання щодо оборонного виробництва.

"Наші команди України та Чехії мають конкретні проєкти. Кожна правильна ідея для розвитку наших оборонних спроможностей має бути реалізована. Сьогодні деякі домовленості будуть вже реалізовані", - наголосив Зеленський.

Він також подякував Чехії за підтримку України на рівні Європейського Союзу.

"Зараз, на жаль, сповільнилися деякі перемовини щодо вступу в ЄС, і це через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав, членів Європейського Союзу. Ми вважаємо, що Євросоюзу потрібно більше єдності, більш швидкості, більше можливостей виконувати обіцяне. Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перемовин має цьому відповідати", - додав президент.