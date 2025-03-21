Інтерфакс-Україна

Події

15:58 21.03.2025

В української команди не заплановано контактів з РФ у Саудівській Аравій - МЗС

1 хв читати
В української команди не заплановано контактів з РФ у Саудівській Аравій - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував слова спецпосланника президента США Кіта Келлога про формат переговорів з Україною і РФ у Саудівській Аравії.

"Ми розглядаємо цю зустріч як технічну і українсько-американську двосторонню. Про біганину якусь по кімнатах мені нічого не відомо", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Тихий додав: "Контактів з росіянами не заплановано в української технічної команди, наскільки мені відомо".

"І я не буду спекулювати на тему, коли будуть чи не будуть прямі контакти. Станом на сьогодні, ми спілкуємося з американською стороною. Американська сторона спілкується з російською стороною", - зазначив речник.

За словами Тихого, така модель довела свою ефективність в минулому, нагадавши про Чорноморську зернову ініціативу.

Раніше спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.

Теги: #саудівська_аравія #тихий #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:58 21.03.2025
Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

16:19 21.03.2025
Київ спростовує як безпідставні звинувачення з боку РФ у начебто "злочинах" українських військових на Курщині

Київ спростовує як безпідставні звинувачення з боку РФ у начебто "злочинах" українських військових на Курщині

14:53 21.03.2025
МЗС про майбутню зустріч із США у Саудівській Аравії: обговорюватимуться деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені

МЗС про майбутню зустріч із США у Саудівській Аравії: обговорюватимуться деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені

14:22 21.03.2025
МЗС про указ Путіна щодо "видворення" українців: системні депортації і переслідування - частина російської політики геноциду

МЗС про указ Путіна щодо "видворення" українців: системні депортації і переслідування - частина російської політики геноциду

05:40 21.03.2025
Звинувачення у порушенні Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі абсурдні – ISW

Звинувачення у порушенні Україною мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі абсурдні – ISW

21:50 20.03.2025
Умєров може увійти до складу української делегації на переговорах в Саудівській Аравії

Умєров може увійти до складу української делегації на переговорах в Саудівській Аравії

16:28 20.03.2025
Зеленський анонсував зустріч технічних команд України та США 24 березня в Саудівській Аравії

Зеленський анонсував зустріч технічних команд України та США 24 березня в Саудівській Аравії

20:09 19.03.2025
Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

17:21 19.03.2025
Україна не планує брати участь в переговорах США і РФ в Саудівській Аравії – Подоляк

Україна не планує брати участь в переговорах США і РФ в Саудівській Аравії – Подоляк

16:35 19.03.2025
МЗС вітає доповідь комісії ООН з розслідування порушень в Україні і вважає, що зібрана доказова база має стати основою для справ у міжнародних судах

МЗС вітає доповідь комісії ООН з розслідування порушень в Україні і вважає, що зібрана доказова база має стати основою для справ у міжнародних судах

ВАЖЛИВЕ

Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

Керівник САП: "Правки Лозового" продовжують гальмувати справи проти топкорупціонерів

Площа українського контролю в Курській області за добу дещо скоротилася, натомість є інформація про дії ЗСУ в Бєлгородській області РФ

ОСТАННЄ

Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на покровському, курському та торецькому напрямках

Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

Правоохоронці ліквідували 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України - СБУ

Мін'юст прозвітував про евакуацію документів нотаріального діловодства та архівів нотаріальних контор з прифронтових територій

УЧХ продовжує евакуацію людей з прикордоння Сумщини

Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

Авто з двома російськими офіцерами вибухнуло у тимчасово окупованому Скадовську – ГУР Міноборони України

Верещук анонсувала спрощення військового обліку українців за кордоном

Україна і США продовжують працювати щодо угоди про корисні копалини, діалог продовжується - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА