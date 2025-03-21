В української команди не заплановано контактів з РФ у Саудівській Аравій - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував слова спецпосланника президента США Кіта Келлога про формат переговорів з Україною і РФ у Саудівській Аравії.

"Ми розглядаємо цю зустріч як технічну і українсько-американську двосторонню. Про біганину якусь по кімнатах мені нічого не відомо", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Тихий додав: "Контактів з росіянами не заплановано в української технічної команди, наскільки мені відомо".

"І я не буду спекулювати на тему, коли будуть чи не будуть прямі контакти. Станом на сьогодні, ми спілкуємося з американською стороною. Американська сторона спілкується з російською стороною", - зазначив речник.

За словами Тихого, така модель довела свою ефективність в минулому, нагадавши про Чорноморську зернову ініціативу.

Раніше спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.