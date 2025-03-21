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ТЧХУ-ЕВАКУАЦІЯ

УЧХ продовжує евакуацію людей з прикордоння Сумщини

Київ. 21 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує евакуацію жителів Краснопільської громади на Сумщині, яка знаходиться під обстрілами армії Російської Федерації.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області 20 березня вивезли 35 людей, серед яких 4 дитини та 7 маломобільних осіб", - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

З 4:30 ранку й протягом дня 4 екіпажі вивозили людей із населених пунктів на прикордонні Сумщини.

Попри масовані обстріли армією Російської Федерації, операція з евакуації мирних мешканців проводиться завдяки координації районної військової адміністрації, керівництва громади та Сумської обласної організації УЧХ, місії БФ "Шлях України", ДСНС України, підрозділу Національної поліції "Білі янголи" та екстреної медичної допомоги.