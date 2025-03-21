Центри життєстійкості відкриються ще у 54 громадах - Мінсоцполітики

Центри життєстійкості відкриються ще у 54 громадах, загалом у проєкт тепер залучено 308 громад у 23 областях України, повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Мережа Центрів життєстійкості розширюється: ще 54 громади приєдналися до проєкту Міністерства соціальної політики України. Це означає, що вже найближчим часом у цих громадах з’являться безбар’єрні простори, де кожен зможе отримати фахову психосоціальну підтримку", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики у п'ятницю.

Повідомляється, що загалом у проєкт тепер залучено 308 громад у 23 областях України. З них 230 вже відкрили Центри життєстійкості. Найбільше нових просторів скоро з'явиться у Волинській області (у 22 громадах), а також у Тернопільській та Черкаській областях. Це дасть змогу ще більшій кількості українців отримати якісну підтримку поруч із домом.

У Центрах життєстійкості люди можуть отримати як індивідуальні консультації, так і долучитися до групових занять, тренінгів чи програм взаємопідтримки. Вони відкриті для всіх, хто потребує допомоги у подоланні стресу та відновленні емоційного ресурсу. Найчастіше сюди звертаються родичі військовослужбовців, внутрішньо переміщені особи, а також усі, хто зіштовхнувся з життєвими викликами.

У пресслужбі нагадали, що громади, які відкривають Центри життєстійкості для своїх жителів, повинні забезпечити приміщення, яке відповідатиме принципам доступності та безбар’єрності. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики України у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" першої леді Олени Зеленської.