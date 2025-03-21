Інтерфакс-Україна

Події

14:32 21.03.2025

Центри життєстійкості відкриються ще у 54 громадах - Мінсоцполітики

2 хв читати

Центри життєстійкості відкриються ще у 54 громадах, загалом у проєкт тепер залучено 308 громад у 23 областях України, повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Мережа Центрів життєстійкості розширюється: ще 54 громади приєдналися до проєкту Міністерства соціальної політики України. Це означає, що вже найближчим часом у цих громадах з’являться безбар’єрні простори, де кожен зможе отримати фахову психосоціальну підтримку", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики у п'ятницю.

Повідомляється, що загалом у проєкт тепер залучено 308 громад у 23 областях України. З них 230 вже відкрили Центри життєстійкості. Найбільше нових просторів скоро з'явиться у Волинській області (у 22 громадах), а також у Тернопільській та Черкаській областях. Це дасть змогу ще більшій кількості українців отримати якісну підтримку поруч із домом.

У Центрах життєстійкості люди можуть отримати як індивідуальні консультації, так і долучитися до групових занять, тренінгів чи програм взаємопідтримки. Вони відкриті для всіх, хто потребує допомоги у подоланні стресу та відновленні емоційного ресурсу. Найчастіше сюди звертаються родичі військовослужбовців, внутрішньо переміщені особи, а також усі, хто зіштовхнувся з життєвими викликами.

У пресслужбі нагадали, що громади, які відкривають Центри життєстійкості для своїх жителів, повинні забезпечити приміщення, яке відповідатиме принципам доступності та безбар’єрності. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики України у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" першої леді Олени Зеленської.

Теги: #мінсоцполітики #центри_життєстійкості #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30 17.03.2025
В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

15:14 14.03.2025
ГУР презентувало книгу-буклет про загиблого Героя України Віталія Пляку

ГУР презентувало книгу-буклет про загиблого Героя України Віталія Пляку

14:28 14.03.2025
Кабмін погодив експериментальний проєкт з надання держдопомоги на навчання дітям осіб, які захищали незалежність України

Кабмін погодив експериментальний проєкт з надання держдопомоги на навчання дітям осіб, які захищали незалежність України

13:35 14.03.2025
Міносвіти, Мінсоцполітики і Мінкультури все ще не запустили роботу кадрових резервів для роботи на деокупованих територіях

Міносвіти, Мінсоцполітики і Мінкультури все ще не запустили роботу кадрових резервів для роботи на деокупованих територіях

11:08 14.03.2025
НЕФКО працює над проєктом школи з близьким до нульового споживанням енергії

НЕФКО працює над проєктом школи з близьким до нульового споживанням енергії

14:27 13.03.2025
Мінсоцполітики застерігає від шахрайських повідомлень про нібито необхідність термінового оформлення статусу "дитини війни"

Мінсоцполітики застерігає від шахрайських повідомлень про нібито необхідність термінового оформлення статусу "дитини війни"

15:32 12.03.2025
Федоров анонсував новий проєкт "Дії" зі створення венчурних фондів для підтримки технологічних стартапів

Федоров анонсував новий проєкт "Дії" зі створення венчурних фондів для підтримки технологічних стартапів

10:17 06.03.2025
Мінсоцполітики запустило бета-версію оновленого вебсайту

Мінсоцполітики запустило бета-версію оновленого вебсайту

13:22 05.03.2025
mono запустив пілот "Таємних боксів" для боротьби з проблемою залишків страв у закладах

mono запустив пілот "Таємних боксів" для боротьби з проблемою залишків страв у закладах

17:16 28.02.2025
Мінсоцполітики опрацьовує додатковий механізм виїзду за кордон за гуманітарними вантажами

Мінсоцполітики опрацьовує додатковий механізм виїзду за кордон за гуманітарними вантажами

ВАЖЛИВЕ

Керівник САП: "Правки Лозового" продовжують гальмувати справи проти топкорупціонерів

Площа українського контролю в Курській області за добу дещо скоротилася, натомість є інформація про дії ЗСУ в Бєлгородській області РФ

Президент Чехії вранці прибув до Києва

Минулої ночі збито 114 ворожих БпЛА, 81 безпілотник локаційно втрачено

Генштаб ЗСУ спростовує звинувачення в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа"

ОСТАННЄ

Україна і США продовжують працювати щодо угоди про корисні копалини, діалог продовжується - МЗС

Президенти України і Чехії відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів

Більшість музейних цінностей першої та другої категорій перебувають у безпеці - Мінкультури

Затримано організаторів торгівлі людьми на Київщині, вони утримували у трудовій експлуатації 31 людину

Затверджено професійний стандарт "Бібліотекар" - Мінкультури

МЗС про майбутню зустріч із США у Саудівській Аравії: обговорюватимуться деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені

Ізраїль розширить буферну зону на кордоні з Газою, якщо ХАМАС не відпустить заручників - міністр оборони

Стефанчук закликав Люксембург до співпраці з Україною в оборонній галузі

МЗС про указ Путіна щодо "видворення" українців: системні депортації і переслідування - частина російської політики геноциду

Макрон: Росія вкотре продемонструвала, що вона насправді не поділяє прагнення до миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА