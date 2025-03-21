Кількість постраждалих внаслідок бомбардування керованими авіабомбами в Запорізькому районі зросла до шести - ОВА

Шестеро людей, в тому числі чотирирічна дитина поранені внаслідок російських атак КАБами Запорізького району, повідомляє станом на 5:44 у телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Шість постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик. Такі наслідки ворожої атаки на Запорізький район.Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань виникла пожежа. Постраждалі отримали всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки продовжується

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17466