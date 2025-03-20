Зеленський заявив про необхідність тиску всередині Європи, щоб гарантувати переговори про вступ України до ЄС

Потрібен певний тиск і всередині Європи, щоб гарантувати здійснення переговорів щодо вступу України до ЄС та вирішити деякі питання, фундаментальні для європейської єдності, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Прикро про це говорити, але потрібен певний тиск і всередині самої Європи, щоб гарантувати, що все, що було обіцяно, насправді відбулося. Я маю на увазі переговори щодо вступу України до ЄС та вирішення деяких фундаментальних для європейської єдності питань", - сказав Зеленський, звертаючись до учасників засідання Європейської Ради у четвер.

За словами президента, це "антиєвропейськи", "коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені". Він наголосив, що Україна виконала вимоги, одна зараз є серйозні труднощі з відкриттям першого й інших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

"Європейські зусилля, які повинні принести більше безпеки і миру, також постійно блокуються. І я вважаю, що це неправильно. Європа повинна мати спосіб запобігти блокуванню окремими гравцями того, що необхідно для всіх", - наголосив Зеленський.

Він додав, що якщо говорити про те, що Європа повинна бути сильнішою в глобальній конкуренції, також необхідно говорити про те, щоб зробити процес прийняття рішень в Європі "швидшим, гнучкішим, ефективнішим - чи то в політиці, обороні, економіці, промисловості, чи в будь-якій іншій сфері".

"Європі потрібна швидкість у прийнятті рішень і чіткі інструменти для захисту від непотрібних блокувань. Україна - частина Європи, а Європа - один з гравців у глобальних мирних зусиллях. Ми робили все можливе, щоб Європа була рівною з іншими в цих зусиллях і мирних переговорах. І ми досягли цього", - сказав президент.