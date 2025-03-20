Інтерфакс-Україна

Події

15:39 20.03.2025

ЄС закликав РФ припинити війну

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ЄС закликав РФ припинити війну

Лідери Європейського союзу закликали Росію проявили політичну волю та припинити війну, залишаючись готовими посилити тиск на РФ.

У тексті, який був доданий до висновків засідання Європейської ради та підтриманий 26 державами-членами, окрім Угорщини, лідери ЄС привітали спільну заяву України та Сполучених Штатів за підсумками їхньої зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня 2025 року, включаючи пропозиції щодо угоди про припинення вогню, гуманітарних зусиль та відновлення обміну розвідданими США та допомоги у безпеці.

"Європейська Рада закликає Росію виявити реальну політичну волю для припинення війни. Надійний шлях до миру має включати зусилля з надання гуманітарної допомоги, зокрема обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб і повернення всіх українських дітей та інших цивільних осіб, які були незаконно депортовані та передані до Росії та Білорусі", - йдеться у тексті.

Разом з тим, лідери запевнили, що Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на Росію, в тому числі шляхом подальших санкцій і посилення виконання існуючих заходів, включаючи подальші засоби та заходи для протидії їх обходу, щоб послабити її здатність продовжувати вести агресивну війну.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресію проти України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною", - констатували лідери ЄС.

Разом з цим, Європейський Союз та його держави-члени "сприятимуть мирному процесу та допоможуть забезпечити справедливий і міцний мир для України, що відповідає інтересам як України, так і Європи в цілому".

"Всеосяжна мирна угода, яка поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, має супроводжуватися надійними та надійними гарантіями безпеки для України, щоб стримати майбутню російську агресію. Європейська Рада вітає зусилля, розпочаті в цьому напрямку разом з однодумцями та партнерами з НАТО. Європейський Союз та країни-члени готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки, зокрема, підтримуючи здатність України ефективно захищати себе, виходячи зі своїх відповідних компетенцій і можливостей, відповідно до міжнародного права", - сказано в тексті.

Лідери також запевнили, що ЄС продовжить надавати Україні "регулярну та передбачувану фінансову підтримку". "Європейська Рада закликає Комісію швидко вжити всіх необхідних заходів для попереднього фінансування в рамках Ukraine Facility та ініціативи G7 ERA. Рада наполегливо закликає Комісію та держави-члени використовувати всі можливості в рамках Ukraine Facility, щоб збільшити фінансову підтримку Україні", - наголосили глави держав та урядів 26 країн-членів ЄС.

Теги: #війна #єс #рф

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