Науседа: Ми повинні підтримувати Україну, посилити тиск на РФ та побудувати стіну оборони між ЄС і РФ

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє про необхідність подальшої військової підтримки України, яка, на його думку, має стати членом Європейського союзу у 2030 році, а також висловлюється за побудову стіни оборони між Європою та РФ.

Про це він заявив у четвер в Брюсселі перед початком засідання Європейської ради. "У найближчій перспективі ми маємо підтримувати Україну, і це абсолютно очевидно, що Україні потрібна наша військова допомога, Україні потрібні боєприпаси, ракети великої дальності, і ми готові це надати. Треба посилити тиск на Росію, запровадивши 17-й пакет санкцій, включаючи імпорт СПГ, більше банків, а Литва пропонує визначити орієнтовною датою можливого членства України в Євросоюзі 1 січня 2030 року. Це надихнуло б наших друзів, українців, рухатися швидше, тому що я знаю їхню здатність впроваджувати всі необхідні реформи навіть у дуже складних умовах війни", - сказав президент Литви.

За словами Науседи, у середньостроковій перспективі важливо "використати цей дорогоцінний час, який Україна купує для нас, щоб посилити наші військові можливості". "Я вітаю пропозицію Єврокомісії переозброїти Європу, ми повинні переозброїтися самі, бо інакше ми станемо другою наступною жертвою російської агресії", - наголосив він.

На думку президента Литви, "як і 87 років тому, перед Другою світовою війною, ми стоїмо перед стратегічним вибором: дозволити агресору ескалувати насильство і страх, або зупинити його, паралізувати його здатність залякувати нас і побудувати надійну стіну оборони, що розділяє Європу та Російську Федерацію".

Науседа погодився з оцінкою, що Росія може напасти на країни Європи до 2030 році. "Це саме те основне припущення, яке ми зробили в Литві, тому що ми маємо дуже амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснастити його для створення всієї необхідної інфраструктури до 2030 року. Тож за нашими розрахунками, якщо сценарій буде таким, у нас є ще близько 4-5 років. Якщо санкції будуть скасовані, ми маємо ще менший термін, щоб підготуватися до наступного етапу агресії. Отже, ситуація серйозна, але я думаю, що у нас є всі засоби, щоб впоратися, прийняти рішення та підготуватися до наступного етапу агресії", - деталізував він.