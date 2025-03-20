Постраждали 8 людей, зокрема дитина, через масовану ворожу атаку дронів Кропивницького – ДСНС

Попередньо, постраждали 8 людей, зокрема дитина, через масовану ворожу атаку дронів Кропивницького, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що пошкоджені житлові будинки у декількох районах. Зокрема, вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

На місці працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям . Розгорнуто Пункт незламності.

Від ДСНС залучено 65 осіб 15 одиниць техніки.

Як повідомлялося, Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, у місті пошкоджені будинки, є поранені, серед яких дитина.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid02ZiqVxJ2Gh4vxBzo3SKscjuXzHgsyDuVQjrrabKNRKprKM1PaDj7mwDgWva7vzaiZl