Інтерфакс-Україна

Події

04:55 20.03.2025

Постраждали 8 людей, зокрема дитина, через масовану ворожу атаку дронів Кропивницького – ДСНС

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Попередньо, постраждали 8 людей, зокрема дитина, через масовану ворожу атаку дронів Кропивницького, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За попередньою інформацією постраждало 8 осіб, з них 1 дитина", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що пошкоджені житлові будинки у декількох районах. Зокрема, вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

На місці працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям . Розгорнуто Пункт незламності.

Від ДСНС залучено 65 осіб 15 одиниць техніки.

Як повідомлялося, Кропивницький пережив наймасованішу атаку ворожих БПЛА, у місті пошкоджені будинки, є поранені, серед яких дитина.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid02ZiqVxJ2Gh4vxBzo3SKscjuXzHgsyDuVQjrrabKNRKprKM1PaDj7mwDgWva7vzaiZl

Теги: #кропивницький #постраждалі #бпла

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