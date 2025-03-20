"Київстар" оголосив про купівлю 97% Uklon за $155,2 млн

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо купівлі 97% онлайн-сервісу таксі Uklon, який планує вивести на нові ринки за допомогою материнської компанії VEON.

Сума угоди складе $155,2 млн, її закриття заплановане на квітень 2025 року.

Після її підписання "Київстар" та Uklon залишаться окремими бізнесами. Команда Uklon продовжить працювати під керівництвом нинішнього СЕО Сергія Гришкова.

Для "Київстар" інвестиція в Uklon стала логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд протягом 2023-2027 рр, йдеться в повідомленні компанії

"Наша стратегія передбачає не просто надання зв'язку, а створення комплексного цифрового середовища, де електронні комунікації є базовою платформою для здійснення інноваційних сервісів. Uklon – один із провідних гравців у своїй сфері… У нас багато спільного, тому об’єднавши зусилля, ми зможемо посилити один одного та створити ще більш інноваційні сервіси, разом інвестуючи в економіку України", - зазначив CEO "Київстар" Олександр Комаров.

Інвестиція повністю відповідає стратегії VEON і "Київстар" з розбудови цифрового оператора, додала директорка з бізнес розвитку і корпоративної стратегії "Київстар" Зоя Дроншкевич.

"Після закриття угоди ми інвестуватимемо в розширення екосистеми сервісів і продуктів Uklon, зокрема й багатофункціональних застосунків для пасажирів та водіїв, у розвиток синергії між нашими бізнесами в Україні, в подальшу експансію Uklon в інші країни присутності VEON, а також нові ринки, де є потенціал для створення цінності для клієнтів і акціонерів", - сказала вона.

Для Uklon угода відкриває нові горизонти розвитку: від збільшення стратегічних інвестицій у цифрові сервіси та створення додаткових робочих місць, до виходу на нові ринки за підтримки глобального цифрового оператора VEON, материнської компанії "Київстар", ідеться в повідомленні.

"У нас завжди були амбіції рухатися далі, як в Україні, так і на нових ринках. Впевнений, що за підтримки Київстар Uklon отримає додаткові можливості та експертизу для подальшого покращення нашого сервісу і продуктів, щоб дати ще більше цінності всім нашим користувачам та партнерам", – завив співзасновник Uklon Дмитро Дубровський слова якого цитує прес-служба.

Угода є важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, які готові долучитися до відбудови України навіть попри війну, що триває, підкреслили в "Київстар".

Ексклюзивним фінансовим радником Uklon в рамках угоди виступила компанія Dragon Capital.

Керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, коментуючи на прохання агентства ціну угоди, зазначив, що вона відповідає приблизно 20 х EBITDA, якщо виходити з української звітності Uklon.

"Як для такого сектору небагато, але як для України - це дуже щедро. Основне, чого ми не знаємо для адекватної оцінки - це які показники зростання закладають в компанії", – додав аналітик.

Ще один учасник ринку, який просив не називати його імені, у якості факторів, які впливали на угоду та її ціну, назвав ймовірне бажання "Київстару" завершити її до виходу на SPO на NASDAQ та наявність значних вільних коштів у мобільного оператора через валютні обмеження Нацбанку.

Раніше Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл "Київстару" на придбання онлайн-сервісу таксі Uklon: ТОВ "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт" та "Уклон Україна". Також, "Київстар" звернувся до АМКУ з повторною заявкою на купівлю ТОВ "МТПК", яке володіє онлайн-сервісом цінового агрегатора медикаментів Tabletki.ua.

"Київстар" - найбільший мобільний оператор в Україні, який обслуговує близько 24 мільйонів абонентів. Портфель цифрових послуг компанії включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою 28 млн користувачів, платформу кіно і телебачення "Київстар ТВ". "Київстар" купив 69,99% акцій Helsi у серпні 2022 року за 555,74 млн грн.

Виручка "Київстар" у січні-вересні 2024 року зросла на 4,7% - до 26,86 млрд грн, а в доларах скоротилася на 4% - до $674 млн. За 9 місяців 2024 року компанія скоротила EBITDA на 2,6% - до 15,13 млрд грн.

Uklon, за його даними, працює в 27 українських містах і на території туристичного комплексу Буковель та об’єднує більше 100 тисяч активних водіїв-партнерів на платформі, які разом виконують понад 10 мільйонів замовлень щомісяця. З 2023 року компанія розпочала міжнародну експансію, запустивши сервіс замовлення авто онлайн в Узбекистані.

За даними YouControl, ТОВ "Уклон Україна" закінчило 2024 рік з виручкою 1 млрд 717,8 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за 2023 рік, а його чистий прибуток склав 232,3 млн грн проти чистого збитку 45,4 млн грн у 2023 році.

Власниками компанії вказані Дмитро та Вікторія Дубровські – по 38,46%, Віталій Дятленко та Сергій Смусь – по 11,54%.

Курс акцій VEON у середу коливався в межах $45,3-47,0, але в цілому за день зміна була незначною – всього 0,09% зниження, до $45,94 за акцію.

Джерело: https://www.veon.com/newsroom/press-releases/veons-kyivstar-expands-digital-portfolio-with-acquisition-of-uklon-ukraines-top-ride-hailing-business