Інтерфакс-Україна

Події

20:09 19.03.2025

Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

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Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

Делегації України та США готуються зустрітися найближчими днями в Саудівській Аравії для продовження координації кроків із досягнення миру, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Українська та американська команди готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам якомога швидше виконати цю роботу", - написав Зеленський в соцмережі Х.

Президенти також відзначили позитивну роботу радників і представників – Рубіо, Волтца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умєрова, Паліси. На подальших зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до тривалого миру та гарантій безпеки.

Теги: #саудівська_аравія #делегація

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