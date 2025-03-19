Зеленський: Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження переговорів

Делегації України та США готуються зустрітися найближчими днями в Саудівській Аравії для продовження координації кроків із досягнення миру, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Українська та американська команди готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам якомога швидше виконати цю роботу", - написав Зеленський в соцмережі Х.

Президенти також відзначили позитивну роботу радників і представників – Рубіо, Волтца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умєрова, Паліси. На подальших зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до тривалого миру та гарантій безпеки.