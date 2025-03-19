Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню, команди готові зустрітися найближчими днями в Саудівській Аравії, повідомив Зеленський.

"Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Українська та американська команди готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Також президенти України та США доручили своїм радникам і представникам виконати цю роботу якомога швидше .

"Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників — Рубіо, Волтца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умєрова, Паліси. На подальших зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до тривалого миру та гарантій безпеки", - додав Зеленський.

Він подякував Трампу та американському народу за підтримку, і наголосив, що українці хочуть миру, тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню.

Зеленський і Трамп домовилися підтримувати постійний контакт, у тому числі на найвищому рівні та через команди.