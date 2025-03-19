Інтерфакс-Україна

Події

17:21 19.03.2025

Україна не планує брати участь в переговорах США і РФ в Саудівській Аравії – Подоляк

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Україна не планує брати участь в переговорах США і РФ в Саудівській Аравії – Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що Україна не планує брати участь у запланованих переговорах між США і РФ в Саудівській Аравії, які мають відбутися в неділю.

В коментарі The Guardian він зазначив, що для визначення можливих подальших переговорів за участю України потрібно дочекатися результатів телефонної розмови між президентами США і України. "Президент хоче повністю зрозуміти зміст цього дзвінка від Трампа. Головне — зрозуміти, як Трамп бачить результати своєї розмови з Путіним, і зробити з цього висновки", — сказав Подоляк.

Він також прокоментував заяву Кремля, в якій Путін вимагав припинення всієї військової підтримки України та обміну розвідданими до досягнення домовленості про припинення вогню. "Це дуже дивна вимога. Він хоче, щоб Україна відмовилася від своєї армії, відмовилася від гарантій безпеки, відмовилася від свого права бути в альянсах", — зазначив Подоляк.

Напередодні спецпосланець Трампа Стів Віткофф сказав, що деталі припинення вогню між Україною та РФ опрацьовуватимуть у Джидді (Саудівська Аравія) в неділю, 23 березня.

Теги: #саудівська_аравія #подоляк #сша

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