Інтерфакс-Україна

Події

17:08 19.03.2025

МОЗ із правоохоронцями перевіряють інформацію про вимагання неформальних платежів у Вінницькому кардіоцентрі

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МОЗ із правоохоронцями перевіряють інформацію про вимагання неформальних платежів у Вінницькому кардіоцентрі

Міністерство охорони здоров’я разом з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та правоохоронцями перевіряють інформацію з соцмереж про вимагання неформальних платежів у Вінницькому кардіоцентрі.

Як повідомляє МОЗ на своєму сайті, йдеться про допис у соцмережах, в якому дописувач повідомив про вимагання у пацієнта клініки коштів для проведення лікування та оперативного втручання, а також про наданий пацієнту перелік ліків, які потрібно докупити власним коштом.

"Якщо інформація, викладена в дописі, підтвердиться, МОЗ звернеться до власника медзакладу – Вінницької міської ради – із вимогою прийняти відповідні кадрові рішення щодо його керівництва, а відповідні матеріали будуть передані правоохоронцям", - повідомляє МОЗ.

Раніше в мережі "Фейсбук" начальник департаменту ветеранської політики Вінницької ОДА Андрій Грачов написав, що в Вінницькому кардіоцентрі з його побратима, доставленого в лікарню з підозрою на інфаркт вимагали 80 тис. грн для проведення лікування та "певного оперативного втручання".

Теги: #моз #кардіоцентр #правоохоронці

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