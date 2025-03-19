Інтерфакс-Україна

Події

13:17 19.03.2025

ЦПД: Будь-які обстріли РФ можна розцінювати як свідомі атаки на цивільних після заяв про припинення ударів по енергоінфраструктурі та згадки "українського впк"

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Після заяви РФ про припинення атак на енергетичну інфраструктуру і згадки "українського впк" будь-які обстріли України можна розцінювати як свідомі удари по цивільному населенню, наголосив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Виходить, що після заяви міноборони рф про припинення атак по енергетичній інфраструктурі і згадка "українського впк" будь-яка нова атака по Україні означатиме, що вони атакують цивільних свідомо", - написав він у телеграм у середу.

"Вважаю, дуже важливо це зафіксувати", - додав Коваленко.

Напередодні у міноборони РФ заявили, що начебто у момент отримання наказу Путіна про тимчасове припинення ударів по енергооб'єктах України в повітрі було сім ударних дронів і націлені вони були "на пов'язані з ВПК українські об'єкти енергетики у Миколаївській області". Далі повідомлялося, що російська ППО отримала наказ їх знешкодити, "шість було збито "Панциром", один - черговим винищувачем ВКС РФ".

Теги: #цпд #атаки_рф #заяви

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