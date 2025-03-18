Трамп задоволений розмовою з Путіним та сподівається на швидку роботу над повним припиненням вогню

Президент США Дональд Трамп провів у вівторок телефонну розмову з Володимиром Путіна, що тривала понад півтори години, після якої повідомив, що він "задоволений розмовою з Путіним" та сподівається на "швидку роботу над повним припиненням вогню".

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже хорошою та продуктивною. Ми погодилися на негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, розуміючи, що ми швидко працюватимемо над досягненням повного припинення вогню та, зрештою, припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною", - дописав він у соцмережі Truth Social.

Трамп вкотре додав, що війна між Україною та Росією "ніколи не почалася, якщо б він був президентом" та під час розмови було обговорено "багато елементів мирного договору".

"Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом! Було обговорено багато елементів мирного договору, в тому числі той факт, що тисячі солдатів гинуть, і як президент Путін, так і президент Зеленський хотіли б, щоб це припинилося. Цей процес зараз у повній силі та результативності, і ми, сподіваємось, виконаємо цю роботу заради людства!", - зазначив Трамп.