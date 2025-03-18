Інтерфакс-Україна

Події

21:18 18.03.2025

Трамп задоволений розмовою з Путіним та сподівається на швидку роботу над повним припиненням вогню

1 хв читати
Трамп задоволений розмовою з Путіним та сподівається на швидку роботу над повним припиненням вогню

Президент США Дональд Трамп провів у вівторок телефонну розмову з Володимиром Путіна, що тривала понад півтори години, після якої повідомив, що він "задоволений розмовою з Путіним" та сподівається на "швидку роботу над повним припиненням вогню".

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже хорошою та продуктивною. Ми погодилися на негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, розуміючи, що ми швидко працюватимемо над досягненням повного припинення вогню та, зрештою, припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною", - дописав він у соцмережі Truth Social.

Трамп вкотре додав, що війна між Україною та Росією "ніколи не почалася, якщо б він був президентом" та під час розмови було обговорено "багато елементів мирного договору".

"Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом! Було обговорено багато елементів мирного договору, в тому числі той факт, що тисячі солдатів гинуть, і як президент Путін, так і президент Зеленський хотіли б, щоб це припинилося. Цей процес зараз у повній силі та результативності, і ми, сподіваємось, виконаємо цю роботу заради людства!", - зазначив Трамп.

 

Теги: #сша #переговори #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 18.03.2025
Зеленський доручив МЗС підготувати деталі щодо можливого виходу США з групи розслідування воєнних злочинів РФ

Зеленський доручив МЗС підготувати деталі щодо можливого виходу США з групи розслідування воєнних злочинів РФ

21:15 18.03.2025
Макрон після розмови між Трампом і Путіним наголосив на необхідності міцного припинення вогню та переговорів лише за участі України

Макрон після розмови між Трампом і Путіним наголосив на необхідності міцного припинення вогню та переговорів лише за участі України

20:08 18.03.2025
В Кремлі стверджують, що Путін після розмови з Трампом дав команду призупинити удари по енергоінфраструктурі і провести обмін полоненими

В Кремлі стверджують, що Путін після розмови з Трампом дав команду призупинити удари по енергоінфраструктурі і провести обмін полоненими

19:55 18.03.2025
Білий Дім після розмови Трампа і Путіна: США та РФ прагнуть поліпшити двосторонні відносини

Білий Дім після розмови Трампа і Путіна: США та РФ прагнуть поліпшити двосторонні відносини

19:41 18.03.2025
Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

19:30 18.03.2025
Окупанти підтягнули війська до кордону в Бєлгородській області – ЦПД

Окупанти підтягнули війська до кордону в Бєлгородській області – ЦПД

19:01 18.03.2025
Розмова Трампа та Путіна пройшла "дуже добре" – CNN

Розмова Трампа та Путіна пройшла "дуже добре" – CNN

18:46 18.03.2025
Путін доручив актуалізувати перелік компаній, які покинули РФ, для їхнього повернення

Путін доручив актуалізувати перелік компаній, які покинули РФ, для їхнього повернення

18:35 18.03.2025
Трамп і Путін закінчили розмову

Трамп і Путін закінчили розмову

15:10 18.03.2025
Путін вимагає призупинення всіх поставок зброї в Україну під час перемир'я

Путін вимагає призупинення всіх поставок зброї в Україну під час перемир'я

ВАЖЛИВЕ

П'ятеро цивільних постраждали через влучання дрона у приватну автівку у Харківській області - Нацполіція

Зеленський: На сьогодні немає серйозних дефіцитів у озброєнні

Зеленський доручив МЗС підготувати деталі щодо можливого виходу США з групи розслідування воєнних злочинів РФ

Макрон після розмови між Трампом і Путіним наголосив на необхідності міцного припинення вогню та переговорів лише за участі України

Шольц: Згода Путіна призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України "може стати важливим першим кроком" на шляху до миру

ОСТАННЄ

П'ятеро цивільних постраждали через влучання дрона у приватну автівку у Харківській області - Нацполіція

Зеленський: На сьогодні немає серйозних дефіцитів у озброєнні

МЗС України рішуче засуджує замах на президента Сомалі

Шольц: Згода Путіна призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України "може стати важливим першим кроком" на шляху до миру

Шольц після переговорів з Макроном: Ми обидва погоджуємося, що Україна може покластися на нас

Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

ЄС, держави-члени та партнери запускають III фазу "U-LEAD з Європою": 62 млн євро спрямують на посилення місцевого самоврядування та розвиток

У Генштабі спростували інформацію про просування окупантів вглиб Сумської області

Штаб при Міненерго вирішив подвоїти аварійний запас трансформаторів в обленерго

В ЄС готові, що Угорщина знову не підтримає висновки саміту щодо України, і готові йти далі з іншими 26 державами-членами

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА