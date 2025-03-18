Інтерфакс-Україна

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12:54 18.03.2025

Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

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Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про пріоритети роботи уряду в сфері освіти і науки.

"За останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35% — з 143 млрд грн до 194 млрд грн. Зараз в освітній сфері маємо п’ять основних акцентів. По кожному з них є хороший прогрес, але маємо прискорювати роботу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, з моменту запуску ініціативи "школа офлайн" з вересня минулого року понад 100 тис. дітей повернули до очного навчання, і уряд прагне довести цей показник до 300 тис.

Зокрема, в 2025 році передбачено 6,2 млрд грн субвенції на облаштування шкільних укриттів і 1,6 млрд грн виділено на закупівлю понад 600 шкільних автобусів.

"Другий акцент у сфері освіти — це "Нова українська школа". За останні два роки збільшили фінансування цієї реформи на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад 2 млрд грн. Створюємо базу для "Профільної" реформи. З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання. Це шлях до усвідомленого вибору професії", - розповів прем'єр.

Крім того, він нагадав, на сьогодні вже обладнали близько 100 майстерень при освітніх закладах, з них понад 30 запрацювали вже цієї зими.

"У поточному році програма продовжується, на неї виділено фінансування обсягом 540 млн грн. Плануємо відкрити ще до сотні таких майстерень. Таким чином готуємо фахові кадри для відбудови України, даємо можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньо переміщеним особам та усім охочим", - додав він.

Серед іншого, Шмигаль розповів, що на сьогодні понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах харчуються безкоштовно, на що виділене фінансування в розмірі понад 2,8 млрд грн, а також планується поширити цю практику на всіх учнів, зокрема, з вересня — на школярів у прифронтових областях.

"П’ятий акцент — оплата праці вчителів. Загалом фонд оплати педагогів на цей рік складає 115 млрд грн. Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячні доплати в розмірі 1 тис. грн, з вересня обсяг доплат подвоїться. Ми запустили цю доплату в межах "Зимової підтримки", але вони залишаються на весь рік", - підкреслив прем'єр.

Теги: #шмигаль #освіта #наука #бюджет

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