Окупанти за добу втратили 1500 осіб та 109 од. автотехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1500 окупантів, 8 танків, 20 бронемашин, 42 артсистем, 149 БПЛА, а також 109 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 897010 (+1560) осіб, танків ‒ 10352 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 21509 (+20) од, артилерійських систем – 24640 (+42) од, РСЗВ – 1319 (+1) од, засоби ППО ‒ 1107 (+3) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149), крилаті ракети ‒ 3121 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107) од, спеціальна техніка - 3780 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02wp689XHzeA3JzZyScoR8BTudRwzdRnjEgheidD8mgXsQAG7aZQvb4Rfe2q7kYtgil