Інтерфакс-Україна

Події

19:51 17.03.2025

Макрон провів розмову із Зеленським та закликав Росію довести, що вона дійсно хоче миру

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Макрон провів розмову із Зеленським та закликав Росію довести, що вона дійсно хоче миру
Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що він поговорив з президентом України Володимиром Зеленським та зазначив необхідність «рухатися вперед» з усіма партнерами, щоб представити конкретний мирний план.

«Після суботньої зустрічі щодо миру та безпеки в Україні та мого вчорашнього обміну інформацією з Дональдом Трампом, сьогодні я розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Президент Зеленський мав сміливість прийняти американську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню. Тепер Росія повинна довести, що вона дійсно хоче миру», - написав Макрон у соцмережі Х.

Він наголосив, що «зброя має замовкнути», і мають бути припинені зловживання та саботаж, а депортовані РФ українські діти мають возз’єднатися зі своїми родинами.

«Стільки умов, які повинна виконати Росія. І я знаю про відданість президента Трампа цьому. Тепер ми повинні просуватися з усіма нашими партнерами, щоб представити конкретний мирний план. Мирний план, який дає міцні гарантії безпеки Україні. Мирний план, який гарантує тривалий мир в Україні та Європі. Мирний план, який запобігає повторному нападу Росії», - закликав Макрон.

 

Теги: #україна #франція #макрон #зеленський #рф

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