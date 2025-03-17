Суд приговорив охоронця харківського готелю, що шпигував за Силами оборони, до 5 років позбавлення волі - прокуратура

Жовтневий районний суд Харкова визнав 48-річного охоронця місцевого готелю винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

"Йому (обвинуваченому - ІФ-У) призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі... Наразі триває строк на апеляційне оскарження", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, чоловік вишукував місця дислокації українських захисників, а потім через телеграм передавав своєму знайомому зібрану інформацію у вигляді текстових повідомлень та у зображень з відповідними позначками.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.