Інтерфакс-Україна

Події

08:55 17.03.2025

Окупанти вночі атакували дронами Одеський район, постраждала людина, пошкоджені дитсадок і приватний будинок, 500 абонентів без світла

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Окупанти вночі атакували дронами Одеський район, постраждала людина, пошкоджені дитсадок і приватний будинок, 500 абонентів без світла

Одна людина постраждала внаслідок атаки ударними безпілотниками передмість Одеси в ніч на понеділок, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. На жаль, постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога. Також, через пошкодження енергетичної інфраструктури, у передмісті Одеси близько 500 абонентів наразі перебувають без електроенергії", - написав Кіпер в Телеграм.

Теги: #одеська_область #бпла_рф

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