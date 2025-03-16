Інтерфакс-Україна

Події

09:19 16.03.2025

Через атаку ворожих БпЛА сталося загорання на території підприємства у Фастівському районі - Калашник

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Через атаку ворожих БпЛА сталося загорання на території підприємства у Фастівському районі - Калашник
Фото: НГУ

Російські війська здійснили чергову нічну атаку безпілотників на Київську область, внаслідок чого сталося загорання на території виробничого підприємства у Фастівському районі, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

"У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталася загорання на території виробничого підприємства. Пожежа ліквідована", - написав він у телеграм-каналі.

Разом з тим, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Оперативні служби продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Теги: #київська_область #бпла_рф

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