Одна загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

Російські війська у суботу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого одна людина загинула та 11 постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Інженерне, Степанівка, Придніпровське, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Хрещенівка, Дудчани, Гаврилівка, Качкарівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Зміївка, Новоберислав, Михайлівка, Берегове, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Микільське, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Шилова Балка, Зеленівка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення, з них -1 дитина.

Також, за його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили гараж та приватні автомобілі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/6781