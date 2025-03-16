У Чорному та Азовському морі ворожих ракетоносіїв нема, однак у Середземне РФ вивела три носія "калібрів" - ВМС

Станом на 06:00 неділі в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 10 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря 3 судна, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор", - сказано в телеграм-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12134