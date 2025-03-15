Інтерфакс-Україна

Події

14:43 15.03.2025

Україна потребує сильних армії та ОПК і чітких гарантій безпеки – президент Литви

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Україна потребує сильних армії та ОПК і чітких гарантій безпеки – президент Литви

Мир завдяки силі означає повне дотримання міжнародного права, Україна потребує сильної армії, потужної оборонної промисловості та чітких гарантій безпеки, наголосив президент Литви Гітанас Науседа на засіданні Коаліції Волі в суботу, ініційованому прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Литва віддана довгостроковій військовій підтримці - щонайменше 0,25% ВВП для України", – написав Науседа у соцмережі X.

Він додав, що 3,5% ВВП на оборону має стати новим стандартом НАТО, де наразі діє норма про 2% ВВП.

Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії у суботу скликав відеоконференцію так званої Коаліції Волі на підтримку України, у якій, зокрема, беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте.

Теги: #coalition_of_the_willing #науседа

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