Україна потребує сильних армії та ОПК і чітких гарантій безпеки – президент Литви

Мир завдяки силі означає повне дотримання міжнародного права, Україна потребує сильної армії, потужної оборонної промисловості та чітких гарантій безпеки, наголосив президент Литви Гітанас Науседа на засіданні Коаліції Волі в суботу, ініційованому прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Литва віддана довгостроковій військовій підтримці - щонайменше 0,25% ВВП для України", – написав Науседа у соцмережі X.

Він додав, що 3,5% ВВП на оборону має стати новим стандартом НАТО, де наразі діє норма про 2% ВВП.

Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії у суботу скликав відеоконференцію так званої Коаліції Волі на підтримку України, у якій, зокрема, беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте.