У Чернігівській області через атаку ворожого дрона постраждали чотири людини, згорів будинок

Фото: https://www.facebook.com/Chaus.Viacheslav

У селі Семенівської громади Чернігівської області через атаку ворожого дрона у п'ятницю ввечері постраждали четверо цивільних, є руйнування, повідомив очільник військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Учора пізно ввечері росіяни атакували безпілотником село у Семенівській громаді. Пролунав вибух - сталася пожежа», - написав він у телеграм в суботу.

За інформацією Чауса, постраждали четверо цивільних. «Одну жінку шпиталізували з контузією - їй 85 років. Іншим трьом надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися», - деталізував він.

«Є руйнування. Вогнем знищено житловий будинок, господарчу будівлю та автівку. Ще в двох домівках пошкоджені вікна, двері та покрівля», - написав очільник області.