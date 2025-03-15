Інтерфакс-Україна

Події

12:16 15.03.2025

У Чернігівській області через атаку ворожого дрона постраждали чотири людини, згорів будинок

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У Чернігівській області через атаку ворожого дрона постраждали чотири людини, згорів будинок
Фото: https://www.facebook.com/Chaus.Viacheslav

У селі Семенівської громади Чернігівської області через атаку ворожого дрона у п'ятницю ввечері постраждали четверо цивільних, є руйнування, повідомив очільник військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Учора пізно ввечері росіяни атакували безпілотником село у Семенівській громаді. Пролунав вибух - сталася пожежа», - написав він у телеграм в суботу.

За інформацією Чауса, постраждали четверо цивільних. «Одну жінку шпиталізували з контузією - їй 85 років. Іншим трьом надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися», - деталізував він.

«Є руйнування. Вогнем знищено житловий будинок, господарчу будівлю та автівку. Ще в двох домівках пошкоджені вікна, двері та покрівля», - написав очільник області.

Теги: #атака_бпла_рф #чернігівська_область

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