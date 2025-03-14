Інтерфакс-Україна

Події

20:25 14.03.2025

Зеленський обговорив із головами МЗС Австрії і Португалії оборонну підтримку України

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Зеленський обговорив із головами МЗС Австрії і Португалії оборонну підтримку України
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністеркою закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер і міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелем.

Президент подякував співрозмовникам за допомогу України в боротьбі за свободу, незмінну підтримку українського шляху до ЄС, а також за тепле ставлення до українських біженців.

"Розповів про зустріч української та американської команд у Джидді та зусилля для наближення справедливого й тривалого миру. Україна готова до перших швидких кроків для досягнення миру і робить усе можливе заради цього", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, сторони обговорили оборонну підтримку України, а також підтримку реконструкції шкіл, будівництва шкільних укриттів, відновлення енергетичної інфраструктури та сприяння гуманітарній ініціативі "Grain from Ukraine" з боку Австрії та Португалії.

 

Теги: #австрія #португалія #зеленський

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