Інтерфакс-Україна

Події

09:24 14.03.2025

За ніч збито 16 ударних БпЛА, 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

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За ніч збито 16 ударних БпЛА, 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Повітряні сили та Сили оборони минулої ночі збили 16 ударних БпЛА із 27, що атакували територію України; 9 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 14 березня 2025 року (із 20.00 13 березня) противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться у повідомленні Генерального штабу у телеграм у п'ятницю.

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.

Теги: #атака_бпла_рф

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