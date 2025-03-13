Інтерфакс-Україна

Події

20:15 13.03.2025

Українські нардепи та економісти відзначають контроверсійність вимог Путіна усунути причини війни і закликають донатити на ЗСУ

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Українські нардепи та економісти відзначають контроверсійність вимог Путіна усунути причини війни і закликають донатити на ЗСУ

Україна підтримує усунення причин війни, про що заявив Володимир Путін, коментуючи пропозиції перемир’я, бо ними є сам Путін і російський імперіалізм, зазначає народний депутат України Інна Совсун (фракція "Голос")

"Путін каже, що погоджується припинити бойові дії — але тільки якщо це усуне першопричину кризи. Що ж, ми повністю підтримуємо усунення причини цієї війни. І ця причина — сам Путін і російський імперіалізм", - написала Совсун в Х у четвер ввечері.

У свою чергу народний депутат Микола Княжицький (фракція “Європейська солідарність”) відзначає, що "першопричинами кризи" були озвучені Путіним ще до повномасштабного вторгнення в Україну, і вони включани розширення НАТО на схід після 1997 року.

"Іншими словами, умова Путіна щодо перемир’я – не Запоріжжя і Херсон, а Варшава, Будапешт і Прага. Тому підтримуймо українську армію, донатьмо військовим, робімо усе можливе для забезпечення внутрішньої єдності – це те, що справді має бути важливим для кожного з нас", - написав він у Facebook.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”) вважає, що РФ буде погоджуватися на всі пропозиції американської сторони.

"Ні Україна, ні росія зараз не може перемогти в цій війні. Україна в економічному плані в рази слабша за росію, але при цьому єдина, хто може протистояти росії зараз і витримувати таку складну війну. В росії тим часом наближається велика економічна криза. Витримати це все вони не зможуть. І будуть погоджуватися на все, що скаже нова адміністрація США. Тому слухайте не путіна, а Трампа", - написав він в Телеграм.

Президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов вважає, що заяви Путіна свідчать про дієвість стратегії президента США Дональда Трампа. "Я думаю, що це чудово! Це означає, що стратегія Трампа змусити обидві сторони припинити вогонь до переговорів працює", - написав Милованов в Х.

Співзасновник monobank Олег Гороховський відзначає, що точиться "багато розмов про перемир'я", але "розслаблятися точно не можна".

"Треба продовжувати допомагати та донатити.. І поки ми допомагаємо ми пам'ятаємо, знаємо та відчуваємо, що насправді важливо. Важливо це наші герої на фронті. Важливо, щоб вони знали, що ми з ними і ми перед ними у неоплатному боргу… Я впевнений разом ми точно все це пройдемо", - написав він в Телеграм у четвер ввечері.

Джерела:

https://x.com/InnaSovsun/status/1900223584573800459

https://www.facebook.com/mykolakn/posts/pfbid0NaCeMe24XhgS8tMGt51WdDBJaTGtTuHVtHTfneZStZpwoiqECZXCsXcGP698PG2tl

https://t.me/oleksiihoncharenko/46056

https://x.com/Mylovanov/status/1900218520283046064

https://t.me/OGoMono/2058

Теги: #коментар #мир #рф

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