Інтерфакс-Україна

Події

18:28 13.03.2025

Зеленський – представниці Нідерландів: Наші європейські партнери обов’язково мають бути залучені до майбутніх мирних ініціатив

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Президент України Володимир Зеленський та лідерка Народної партії за свободу і демократію, членкиня Палати представників Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус в Києві обговорили кроки для досягнення справедливого й тривалого миру в Європі та залучення до цього процесу європейських партнерів України.

"Зустрівся з лідеркою Народної партії за свободу і демократію, членом Палати представників Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус", - написав Зеленський у телеграм у четвер.

За його словами, на зустрічі обговорили кроки для досягнення справедливого й тривалого миру. "Наші європейські партнери, усі ті, хто були з нами від початку вторгнення, обов’язково мають бути залучені до майбутніх мирних ініціатив. У цьому контексті розповів про результати зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії. Наша держава підтримала пропозицію Сполучених Штатів щодо встановлення 30-денного режиму тиші. Тепер свою готовність припинити війну має показати Росія", - сказав президент України.

"Говорили й про постачання літаків F-16, дронів, боєприпасів та інвестиції у розвиток українського виробництва зброї. Цінуємо підтримку з боку уряду, парламенту та народу Нідерландів. Дякуємо за посилення нашої обороноздатності", - додав Зеленський.

Як зазначає пресслужба Офісу президента, окремо Глава держави відзначив зусилля Ділан Єшілгьоз-Зегеріус на посаді міністерки юстиції та безпеки Нідерландів щодо допомоги українським громадянам, які були змушені виїхати з України через російську агресію, а також щодо притягнення Росії до відповідальності та розслідування збиття літака рейсу МН17.

Лідерка Народної партії за свободу і демократію запевнила в повній підтримці України та відзначила стійкість усіх українців і українок, які захищають європейські цінності в боротьбі з агресором.

«Ви боретеся не лише за свою свободу, за свій мир, а й за решту Європи, зокрема за Нідерланди», – зазначила Єшілгьоз-Зегеріус.

Теги: #нідерланди #зеленський

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