Події

15:23 13.03.2025

Відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань вилучення на користь України заморожених активів РФ

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Відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань вилучення на користь України заморожених активів РФ

В уряді пройшло перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань використання/вилучення на користь України заморожених/конфіскованих суверенних активів Росії, повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

"Заслухали попередні напрацювання групи та профільних міністерств. Основні теми - робота з нашими міжнародними партнерами, налагодження діалогу стостовно конфіскації знерухомлених активів рф та напрями, на які може бути використано ці кошти в Україні", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам першого засідання цієї групи.

Премʼєр підкреслив, що Україна вдячна союзникам за замороження усіх активів агресора на території їхніх держав, а також країнам G7 та Європейського Союзу за ініціативу, яка дає змогу працювати цим активам на користь України вже зараз.

"За підсумками наради окреслили наші подальші дії. Поставлено відповідні завдання. Докладаємо всіх зусиль, аби росія заплатила", - додав Шмигаль.

Теги: #робгрупа #активи_рф

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