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11:58 13.03.2025

Глава МВС України: Цікавий досвід Фінляндії в розбудові укриттів, підтримці ментального здоров’я та боротьбі з дезінформацією

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Глава МВС України: Цікавий досвід Фінляндії в розбудові укриттів, підтримці ментального здоров’я та боротьбі з дезінформацією

Міністри внутрішніх справ України та Фінляндії визначилися з напрямами взаємодії: в аспекті цивільного захисту, гуманітарного розмінування, охорони кордону та протидії гібридним загрозам.

"Був радий вітати в Україні міністерку внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен. Це довгоочікуваний візит, який став продовженням нашого діалогу про співпрацю та обмін досвідом у рамках підписаної президентами України та Фінляндії Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, під час зустрічі були визначені основні напрямки взаємодії: цивільний захист, гуманітарне розмінування, охорона кордону, боротьба з організованою злочинністю, протидія гібридним загрозам.

"Під час перемовин ми охопили всі аспекти співпраці та найголовніше – визначили, де наявний досвід може бути корисний. Безумовно, з нашого боку важливими є інноваційні підходи та вдосконалення алгоритмів роботи в умовах війни", - зазначив міністр.

В той же час він наголосив: "Фінляндія цікава своїми досягненнями у розбудові системи укриттів, підтримці ментального здоров’я особового складу, боротьбі з російською дезінформацією".

Клименко висловив вдячність міністерці за щиру підтримку та інтерес до роботи всієї системи МВС.

Теги: #україна #мвс #фінляндія

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