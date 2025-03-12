Події

22:47 12.03.2025

Окупанти зосередилися на покровському напрямку попри втрати – Генштаб

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Окупанти втратили 217 військовослужбовців та 13 одиниць техніки на покровському напрямку, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"Сьогодні окупанти на покровському напрямку втратили 217 нападників вбитими та пораненими", - сказано в повідомленні.

Також українські військові знищили міномет, гармату, чотири одиниці автомобільної техніки, антену управління БпЛА та чотири мотоцикли окупантів. Також українські захисники суттєво пошкодили міномет та гармату ворога.

Усього на покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував українські позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. Шість боєзіткнень досі тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jyoz2XxhKhfuBKoQSSxe3idijjTL8X7VVPNdg45t5xJU3mzgQa5X53XbhE3xAc8ql

Теги: #генштаб #зведення

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