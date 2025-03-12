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20:26 12.03.2025

Нарощування виробництва зброї лишається ключовим питанням – Зеленський

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Нарощування виробництва зброї лишається ключовим питанням – Зеленський
Фото: president.gov.ua

Збільшення можливості української зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону лишається ключовим питанням, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу.

"Провів сьогодні Ставку – Технологічну Ставку. Передусім – щодо наших дронів і далекобійних ударів українських дронів… Багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове – треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону", - зазначив він.

"Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни", - заявив президент.

Він додав, що вже зараз існує міжнародний інтерес до українських розробок, можливостей та технологічних виробництв.

"Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою, зокрема, економічною перевагою у відносинах із іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть", - підкреслив Зеленський.

 

 

Теги: #зброя #виробництво #нарощування

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