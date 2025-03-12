На Закарпатті військовий посадовець за $10 тис. влаштовував переведення до тилу - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Нацполіцією викрили начальника речової служби тилу однієї з військових частин на Закарпатті, який за хабар обіцяв посприяти іншому військовослужбовцю у переведенні на тилову посаду.

В телеграм-каналі в середу ДБР повідомляє, що до посадовця звернувся командир одного із бойових підрозділів частини з проханням посприяти у його переведенні на посаду тимчасово виконуючого обов’язки помічника начальника з речової служби.

"Перебування на цій посаді не повʼязане із постійною участю у бойових діях та більше вимагає перебування у тилу. Начальник повідомив прохачу, що піде йому на зустріч та допоможе, але "усього" за $10 тис.", - зазначають у відомстві.

За інформацією ДБР, отримавши обумовлену суму посадовець підтримав клопотання перед вищим командуванням про призначення військовослужбовця.

Після цього його затримали правоохоронці.