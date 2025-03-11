Делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру - заява

Делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, а також визначити склад їх учасників, повідомляється у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

"Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України", - сказано в тексті документа.

Зі свого боку, США зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії.

У свою чергу, українська делегація вкотре наголосила, що до мирного процесу мають бути залучені європейські партнери.