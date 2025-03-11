Кабмін спростив процедуру виплати допомоги сім’ям загиблих волонтерів і волонтерам з інвалідністю

Кабінет міністрів спростив процедуру отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, який постраждав під час допомоги силам безпеки та оборони України, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Раніше процес був складним і вимагав двох окремих звернень: спочатку потрібно було подати заяву до Мінветеранів для ухвалення рішення про виплату. Потім – звернутися до структурного підрозділу, щоб отримати гроші. Тепер Мінветеранів самостійно здійснюватиме виплату; заявник одразу вказує банківський рахунок у першій заяві – більше ніяких додаткових звернень", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відзначається, що тепер можна вибрати зручний для спосіб подачі документів: через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – незалежно від місця реєстрації; поштою або електронною поштою – безпосередньо до Мінветеранів.