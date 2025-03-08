Через атаку дронів в Печенігах Харківської постраждав пенсіонер – прокуратура

ЗС РФ проти ночі на суботу атакували за допомогою БпЛА селище Печеніги Чугуївського району Харківської області.

"БпЛА поцілив у житловий будинок. Спалахнула пожежа. 71-річний чоловік дістав поранень та зазнав гострої реакції на стрес. Помешкання майже повністю зруйновано. Внаслідок ще одного удару безпілотника пошкоджено адміністративну будівлю", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).