Поранено чоловіка через обстріл Білозерки на Херсонщині

Внаслідок обстрілу в суботу Білозерки 50-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна, повідомляє Херсонська ОВА.

«Близько 13:30 окупанти вкрили вогнем Білозерку. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. В момент удару він перебував у будинку. 50-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна. «Швидка» доставила потерпілого до лікарні, де йому надають необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні ОВА в телеграм.