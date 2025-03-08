Події

14:23 08.03.2025

Поранено чоловіка через обстріл Білозерки на Херсонщині

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Поранено чоловіка через обстріл Білозерки на Херсонщині

Внаслідок обстрілу в суботу Білозерки 50-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна, повідомляє Херсонська ОВА.

«Близько 13:30 окупанти вкрили вогнем Білозерку. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. В момент удару він перебував у будинку. 50-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна. «Швидка» доставила потерпілого до лікарні, де йому надають необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні ОВА в телеграм.

Теги: #херсонська_область #обстріл

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