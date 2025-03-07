Події

13:03 07.03.2025

Кабмін затвердив порядок виплати компенсації захисникам за оренду житла

1 хв читати
Кабмін затвердив порядок виплати компенсації захисникам за оренду житла

Кабінет міністрів затвердив порядок виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за оренду ними житлових приміщень.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, визначено механізм виплати особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації за найм (оренду) житлових приміщень, які: є власниками житла, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України, інформація про яке внесена до Державного реєстру, або щодо якого органами місцевого самоврядування подано документальне підтвердження факту пошкодження/знищення; житло яких розташоване на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих РФ територіях; отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах поза межами задекларованого/зареєстрованого місця проживання, розташованого на відстані понад 15 кілометрів від місця проживання.

Відзначається, що компенсація захисникам буде виплачуватися на підставі договору найму (оренди) житлового приміщення у розмірі, який не перевищує: у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі - двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року; в обласних центрах - півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; в інших населених пунктах - одного розміру прожиткового мінімуму.

Теги: #компенсації #житло #захисники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 05.03.2025
Повернуто загалом більше 7 тис тіл українських захисників- Юсов

Повернуто загалом більше 7 тис тіл українських захисників- Юсов

18:58 27.02.2025
Введення житла в Україні у 2024р. зросло на 21,1% – Держстат

Введення житла в Україні у 2024р. зросло на 21,1% – Держстат

18:18 20.02.2025
Ціни на житло в Україні у 2024 р. зросли на 12,7%

Ціни на житло в Україні у 2024 р. зросли на 12,7%

14:41 14.02.2025
В Україну повернули тіла ще 757 загиблих захисників – Координаційний штаб

В Україну повернули тіла ще 757 загиблих захисників – Координаційний штаб

14:34 13.02.2025
Процес поховання захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі розтягнеться на багато років - НВМК

Процес поховання захисників на Національному військовому меморіальному кладовищі розтягнеться на багато років - НВМК

16:15 05.02.2025
Зеленський: в Україну з російського полону повернулися ще 150 захисників

Зеленський: в Україну з російського полону повернулися ще 150 захисників

14:48 24.01.2025
В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників - Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників - Координаційний штаб

11:08 15.01.2025
Унаслідок ракетного удару РФ є пошкодження житла на Львівщині - ОВА

Унаслідок ракетного удару РФ є пошкодження житла на Львівщині - ОВА

14:54 08.01.2025
Рада ухвалила закон щодо врегулювання питань громадянства для захисників України та членів їхніх сімей

Рада ухвалила закон щодо врегулювання питань громадянства для захисників України та членів їхніх сімей

12:34 04.01.2025
Київщина отримала понад 1,155 млрд грн на житло, розвиток бізнесу та реабілітацію захисників

Київщина отримала понад 1,155 млрд грн на житло, розвиток бізнесу та реабілітацію захисників

ВАЖЛИВЕ

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

Україна отримала 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA від Великої Британії

Стефанішина вважає прагматичною і логічною ініціативу Мелоні щодо поширення статті 5 НАТО на Україну

Бої продовжуються у прикордонні Сумщини: росіяни намагаються рухатися в бік Суджі

Зеленський після нічних обстрілів: Україна готова пройти шлях до миру, завдання – примусити Росію зупинити війну

ОСТАННЄ

Київська влада додатково дослідить всі конструктивні елементи огорожі Байкового кладовища – відповідь на петицію

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ у Харкові

Умєров та Каллас в Брюсселі обговорили можливі механізми фінансування оборони України

Понад 26 тис. осіб отримали грошову допомогу від УЧХ у 2024 році

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

Україна отримала 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA від Великої Британії

СБУ затримала жительку Вінниці, яка готувала теракт біля Рівненського ТЦК

Стефанішина вважає прагматичною і логічною ініціативу Мелоні щодо поширення статті 5 НАТО на Україну

Суд відмовив Курченку в оскарженні санкцій

Кабмін призначив Арсена Макарчука головою Держстату

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА